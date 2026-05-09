Парламент Венгрии утвердил Петера Мадьяра на пост главы правительства

Парламент Венгрии утвердил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на посту главы правительства, о чем свидетельствуют данные голосования. Он сменил Виктора Орбана, который занимал должность премьер-министра с 2010 года.
«Парламент Венгрии 140 голосами “за”, 54 голосами “против” и при одном воздержавшемся избрал Петера Мадьяра премьер-министром Венгрии», — заявила спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.
После объявления итогов голосования Петер Мадьяр принес присягу на флаге Венгрии. Виктор Орбан и его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» после 16 лет непрерывного нахождения у власти переходят в оппозицию.