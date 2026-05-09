Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Венгрии утвердил Петера Мадьяра на пост главы правительства

Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии «Тиса», избран новым премьер-министром Венгрии. Голосование прошло при 140 голосах «за» и 54 «против». Виктор Орбан и его партия после 16 лет у власти уходят в оппозицию.

Источник: AP 2024

Парламент Венгрии утвердил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на посту главы правительства, о чем свидетельствуют данные голосования. Он сменил Виктора Орбана, который занимал должность премьер-министра с 2010 года.

«Парламент Венгрии 140 голосами “за”, 54 голосами “против” и при одном воздержавшемся избрал Петера Мадьяра премьер-министром Венгрии», — заявила спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.

После объявления итогов голосования Петер Мадьяр принес присягу на флаге Венгрии. Виктор Орбан и его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» после 16 лет непрерывного нахождения у власти переходят в оппозицию.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше