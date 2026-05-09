Минобороны России: ВСУ допустили 8970 нарушений режима перемирия

~Изначально Россия и Украина объявляли разные даты перемирия~: Москва ввела прекращение огня с 00:00 8 мая до полуночи 10 мая, Киев же обещал установить режим тишины с 6 мая и действовать зеркально. В результате 8 мая, в первый день объявленного РФ перемирия, Минобороны сообщило о более чем тысяче нарушений со стороны Киева: тогда были атакованы Ростовская, Липецкая, Ярославская, Калужская, Рязанская, Смоленская и Брянская области, а также Пермский край. Кроме того, ВСУ запускали дроны в сторону Москвы.