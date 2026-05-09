Удары по 18 регионам и 8 970 нарушений перемирия. Данные Минобороны

Группировки российских войск в зоне СВО продолжают с 00:00 мск 8 мая строго соблюдать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 81-й годовщины Победы.

Источник: РИА "Новости"

Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8 970 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что группировки российских войск в зоне СВО продолжают с 00:00 мск 8 мая строго соблюдать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 81-й годовщины Победы.

ТАСС собрал основное о нарушении перемирия со стороны Киева.

Нарушение режима тишины

  • Группировки российских войск в зоне СВО продолжают с 00:00 мск 8 мая строго соблюдать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 81-й годовщины Победы, сообщили в Минобороны России.
  • Российские военнослужащие в условиях нарушения перемирия со стороны ВСУ реагировали зеркально, наносили ответные удары.
  • В ведомстве отметили, что ВС РФ наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА.
  • Российские войска не наносили удары авиацией, артиллерией и ударными БПЛА по позициям ВСУ во время перемирия.

Масштаб

  • Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8 970 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.
  • Украинские формирования совершили 1 173 обстрела позиций ВС РФ из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.
  • Также ВСУ нанесли 7 151 удар с использованием БПЛА.
  • Украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений.
  • ВСУ продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и по гражданским объектам в 18 регионах России несмотря на объявленный режим перемирия, заявили в Минобороны РФ.
  • Удары БПЛА и артиллерии ВСУ наносили в республиках Крым, Адыгея и Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях.
  • Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 467 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Нарушения в предыдущее объявленное перемирие

  • Все группировки войск ВС России в зоне СВО с 16:00 мск 11 апреля до окончания дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на своих позициях, сообщали в Минобороны.
  • Минобороны зафиксировало 6 558 нарушений Украиной режима пасхального перемирия.
  • ВСУ за время пасхального перемирия совершили 694 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.
  • Тогда украинские войска за время перемирия нанесли 5 844 удара с использованием квадрокоптеров.
  • Также российские войска за время перемирия сорвали пять попыток выдвижения ВСУ на их позиции в Сумской области и ДНР.

