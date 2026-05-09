Ивангороду присвоили звание «Город воинской доблести»

Копия областного закона передана на концерте «Берега Победы», посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Губернатор Ленинградской области вручает копию областного закона главе муниципального образования “Ивангородское городское поселение” Виктору Михайловичу Карпенко, главе администрации Ивангородское городское поселение Николаю Николаевичу Коломейцеву», — сказал ведущий концерта Дмитрий Губерниев.
Концерт «Берега Победы» четвертый год подряд проходит в Ивангороде Ленинградской области у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки — с российской и эстонской стороны.
В программе — выступления государственного кубанского ансамбля «Криница», группы «НА-НА», ВИА «Белорусские легенды» («Белорусские песняры»), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра «Стрид Бенд».