Politico: амбиции Зеленского подорвали отношения между ЕС и Киевом

«Европа устает от лекций Зеленского», — пишет издание. Цитируя неназванного украинского дипломата, оно отметило, что «отношения Брюсселя и Киева напряжены в настоящий момент» и, вероятно, находятся на самом низком за время СВО уровне.
Издание приводит ряд случаев, когда европейские лидеры вынуждены были одергивать Зеленского, процитировав, в частности, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил в ответ на требование Зеленского предоставить Украине членство в ЕС с 1 января 2027 года, что «это так не работает». «И 1 января 2028 года тоже нереалистично», — напомнила газета слова Мерца.
Она также привела слова Зеленского из выступления на саммите ЕС на Кипре в конце апреля, когда глава киевского режима объявил, что «Украине нужно полное членство в ЕС и быстро».
Politico пояснило это поведение цитатой анонимного американского эксперта, ранее работавшим советником на Украине: «Зеленский, в частности, но не только он, а и многие другие украинцы реально верят, что они воюют не только за Украину, но и за весь Запад. Поэтому никому не нужно быть благодарным, говорить спасибо, или умерять свои запросы. Он фактически верит, что Европа должна Украине, что сквозит в его мышлении и риторике. Он не принимает во внимание, что не все европейцы видят это так же».
Собеседник издания также полагает, что раздор между США и ЕС «лишь ободрил Зеленского», который считает, что «администрация Трампа ему уже не нужна, лишь бы она продавала установки Patriot немцам, которые отдадут их Украине». В данном случае имеется в виду программа PURL, по которой европейские страны НАТО фактически обязались закупать на свои деньги оружие для безвозмездной его передачи Киеву.