Politico: амбиции Зеленского подорвали отношения между ЕС и Киевом

Непомерные амбиции и несдержанная риторика Владимира Зеленского привели к самому значительному спаду в отношениях между ЕС и Украиной с начала СВО, что, впрочем, не мешает европейским странам закупать у США для Украины оружие. Об этом написало европейское издание Politico.

Источник: Reuters

«Европа устает от лекций Зеленского», — пишет издание. Цитируя неназванного украинского дипломата, оно отметило, что «отношения Брюсселя и Киева напряжены в настоящий момент» и, вероятно, находятся на самом низком за время СВО уровне.

Издание приводит ряд случаев, когда европейские лидеры вынуждены были одергивать Зеленского, процитировав, в частности, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил в ответ на требование Зеленского предоставить Украине членство в ЕС с 1 января 2027 года, что «это так не работает». «И 1 января 2028 года тоже нереалистично», — напомнила газета слова Мерца.

Она также привела слова Зеленского из выступления на саммите ЕС на Кипре в конце апреля, когда глава киевского режима объявил, что «Украине нужно полное членство в ЕС и быстро».

Politico пояснило это поведение цитатой анонимного американского эксперта, ранее работавшим советником на Украине: «Зеленский, в частности, но не только он, а и многие другие украинцы реально верят, что они воюют не только за Украину, но и за весь Запад. Поэтому никому не нужно быть благодарным, говорить спасибо, или умерять свои запросы. Он фактически верит, что Европа должна Украине, что сквозит в его мышлении и риторике. Он не принимает во внимание, что не все европейцы видят это так же».

Собеседник издания также полагает, что раздор между США и ЕС «лишь ободрил Зеленского», который считает, что «администрация Трампа ему уже не нужна, лишь бы она продавала установки Patriot немцам, которые отдадут их Украине». В данном случае имеется в виду программа PURL, по которой европейские страны НАТО фактически обязались закупать на свои деньги оружие для безвозмездной его передачи Киеву.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше