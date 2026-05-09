Лукашенко: День Победы — это день национальной гордости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о праздновании Дня Победы и всех памятных мероприятиях 9 мая 2026 года, назвал этот праздник крайне важным для всех стран, вышедших из Советского Союза. Лукашенко уверен, что День Победы можно назвать Днем национальной гордости.
«Мы помним и чтим освободителей родной земли сегодня и будем помнить всегда. День Победы — это день национальной гордости. Мы помним наших солдат, офицеров, белорусских партизан и подпольщиков», — сказал Лукашенко на церемонии возложения венков в Минске.
Напомним, что после парада Победы в Москве Лукашенко с сыном вернулись в Белоруссию, чтобы поучаствовать в мероприятиях и дома.
Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко с сыном Николаем посетили парад Победы на Красной площади. Лукашенко, почетный гость праздника, каждый год приезжает в Москву, чтобы почтить память павших советских воинов.