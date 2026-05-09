Лукашенко назвал День Победы днем национальной гордости белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске 9 Мая сделал важное заявление. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— День Победы — это день национальной гордости! — сказал глава республики.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране помнят солдат и офицеров, белорусских партизан и подпольщиков, женщин, которые взяли в руки оружие. Помнят и всех тех, кто не выбирал между виселицей и вражеской милостью и умирал героем, но не был предателем.
По словам президента, в Беларуси преклоняют головы и перед матерями, отдававшими своих сыновей и дочерей на фронт:
— Мы и сегодня с болью в сердце вспоминаем о детях войны, повзрослевших в одночасье, взявших в руки винтовку или ставших к станку в тылу.
Глава государства подчеркнул, что белорусы гордятся всеми, кто после Победы поднимал страну из руин, восстанавливая народное хозяйство и отстраивая города.
— День Победы — это день братского единства народов! Праздник, напоминающий, насколько мы сильны, когда вместе. Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, — заметил президент Беларуси.
