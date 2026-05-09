Лукашенко напомнил, что белорусы знают про лозунги о «новом порядке»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске 9 Мая напомнил, что белорусы знают про лозунги о «новом порядке». Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко подчеркнул, что знамя Победы сегодня в руках белорусов. Глава государства обратил внимание: передавая его от поколения к поколению, Беларусь бьется за правду о Великой Отечественной войне на всех фронтах. Также бьются и за статус победителей, за суверенное право выбирать свой путь на своей земле.
— Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о «новом порядке» превращаются в виселицы, лагеря, пепелища и безымянные рвы, — подчеркнул глава Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сделал важное заявление о хрупкой безопасности в День Победы 9 Мая.
Также президент Беларуси сказал украинцам, какие попытки обречены на провал.
А еще мы собрали, куда сходить 9 Мая 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы. И где смотреть салют в белорусской столице и областных городах.