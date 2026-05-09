Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретился в Кремле с президентом Абхазии

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с абхазским коллегой Бадрой Гунбой. Господин Путин отметил, что отношения двух стран развиваются успешно — товарооборот России и Абхазии вырос на 16% за 2025 год.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с абхазским коллегой Бадрой Гунбой. Господин Путин отметил, что отношения двух стран развиваются успешно — товарооборот России и Абхазии вырос на 16% за 2025 год.

«Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16%, это хороший показатель. Понятно, что еще очень многое нужно сделать, это естественно», — сказал господин Путин в начале встречи (цитата по сайту Кремля).

Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с Днем Победы и поблагодарил его за усилия в сохранении памяти о Великой Отечественной войне. «Это ваша личная заслуга. И я уверен, что поколениями люди будут это ценить», — отметил господин Гунба.

Бадра Гунба прибыл в Москву в числе других иностранных гостей по случаю Дня Победы. Помимо президента Абхазии, Владимир Путин провел встречи с президентом Республики Сербской Синишей Караном, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше