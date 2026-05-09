Глава Йемена поздравил Путина с Днём Победы

Ранее президент Лаоса Тхонглун Сисулит на встрече с Владимиром Путиным в Кремле заявил, что очень рад и счастлив иметь возможность встречаться с российским лидером каждый год, и для лаосской стороны это большая честь. Он поздравил Путина с успешным проведением 81-й годовщины Победы и подтвердил готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами, отметив, что лаосская делегация внимательно слушала речи президента России на параде и торжественном обеде.