ЦАХАЛ нанес авиаудары по складам и пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане

Согласно заявлению, израильские силы атаковали склады вооружений и позиции для запуска беспилотных летательных аппаратов, которые ливанское движение «Хезболла» использует против подразделений ЦАХАЛ, действующих на юге Ливана.
Кроме того, в субботу Армия обороны Израиля нанесла удар по двум готовым к применению пусковым установкам на юге Ливана. Отмечается, что из одной из этих установок ранее были выпущены ракеты по территории Израиля.
Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что международное сообщество игнорирует попытки Израиля «сровнять Ливан с землей».