Лукашенко сделал заявление про противников и врагов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске 9 Мая сделал заявление про противников и врагов Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
Глава республики обратил внимание, что у фашизма сегодня другое лицо — лощеное, однако это не меняет сути. По словам Александра Лукашенко, Беларусь это лицо видит. Он высказался про идеи сверхдержавности и собственного превосходства, которые крепнут и наносят новые раны миру. Президент заявил: подобное уже рядом с белорусскими границами.
— Мы знаем, кто наш противник и враг. Это не народы. В Европе живут семьи, которые, как и белорусы, хранят правдивые воспоминания о развязанной гитлеровскими фашистами войне. Наш враг — реваншисты, прямые и идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев, — подчеркнул глава республики.
Лукашенко заявил, что врагами являются и те, кто убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа мифом. В числе врагов и вычеркивающие победу Красной армии из истории Второй мировой войны, а также не пускающие белорусов к местами захоронений дедов и прадедов, к тем памятникам, которые еще остались целы.
Тем временем Александр Лукашенко напомнил, что белорусы знают про лозунги о «новом порядке». Также глава государства назвал День Победы днем национальной гордости белорусов.
Президент Беларуси сделал важное заявление о хрупкой безопасности в День Победы 9 Мая.
А еще мы собрали, куда сходить 9 Мая 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы. И где смотреть салют в белорусской столице и областных городах.