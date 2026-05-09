Al Araby: раны верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи почти зажили

Власти Ирана впервые официально раскрыли детали ранений, которые новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил во время совместной авиаудара США и Израиля 28 февраля. Как сообщает Al Araby со ссылкой на координатора правительственных совещаний Мазахера Хоссейни, травмы уже почти зажили и не вызывают опасений. По словам чиновника, из-за взрывной волны Хаменеи упал на землю, в результате чего повредил колено и спину, а также получил небольшой порез за ухом. Хоссейни подчеркнул, что травма спины полностью зажила, колено скоро восстановится, а маленький порез незаметен под традиционным тюрбаном. В тот же день в результате той же атаки погибли его отец — бывший рахбар Али Хаменеи — и жена нового лидера.
Это заявление стало первым публичным опровержением слухов и предположений, которые американская сторона активно распространяла последние два месяца. Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявлял, что Моджтаба Хаменеи, вероятно, обезображен, и обращал внимание на отсутствие любых видеозаписей или аудио с новым лидером. Президент Дональд Трамп и вовсе допускал, что Хаменеи может быть мертв. В ответ на эти утверждения глава отдела по международным вопросам в канцелярии верховного лидера Мохсен Коми заверил, что Моджтаба находится в добром здравии, продолжает следить за государственными делами и даже участвует в обсуждении вопросов переговоров. The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай, когда иранские власти столь подробно комментируют здоровье своего раненого лидера.
Тема состояния нового рахбара обрастала слухами на протяжении всей весны. Сразу после атаки США объявили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о Моджтабе Хаменеи и других ключевых чиновниках. В начале марта The New York Times писала, что он был травмирован в ноги, но сумел укрыться в строго охраняемом месте с ограниченной связью. Позже кувейтская газета Al-Jarida и вовсе заявила со ссылкой на источники, что Хаменеи якобы доставили в Москву на лечение, однако посол Ирана в России Казем Джалали назвал эту информацию ложью и элементом психологического давления. В Кремле от комментариев отказались. В апреле The Times со ссылкой на американскую и израильскую разведки сообщила, что верховный лидер «недееспособен» из-за тяжелого состояния и проходит лечение в городе Кум.
Примечательно, что даже в этом официальном сообщении власти Ирана не стали публиковать фотографии или видеодоказательства, что, вероятно, сохранит почву для новых спекуляций со стороны западных разведок.
Кто такой Моджтаба Хаменеи, который стал новым лидером Ирана.
Позорное унижение для гегемона: как война с Ираном разрушила глобальное господство США.