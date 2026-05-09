Al Araby: раны верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи почти зажили

Тема состояния нового рахбара обрастала слухами на протяжении всей весны. Сразу после атаки США объявили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о Моджтабе Хаменеи и других ключевых чиновниках. В начале марта The New York Times писала, что он был травмирован в ноги, но сумел укрыться в строго охраняемом месте с ограниченной связью. Позже кувейтская газета Al-Jarida и вовсе заявила со ссылкой на источники, что Хаменеи якобы доставили в Москву на лечение, однако посол Ирана в России Казем Джалали назвал эту информацию ложью и элементом психологического давления. В Кремле от комментариев отказались. В апреле The Times со ссылкой на американскую и израильскую разведки сообщила, что верховный лидер «недееспособен» из-за тяжелого состояния и проходит лечение в городе Кум.