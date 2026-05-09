Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине создадут координационный штаб по языковой политике

Координационный штаб по вопросам языковой политики создадут на Украине.

Источник: РБК

Координационный штаб по вопросам языковой политики создадут на Украине. Об этом рассказала уполномоченная по защите государственного языка страны Елена Ивановская, передает «Страна».

Штаб, по ее словам, нужен для урегулирования конфликтов и спорных ситуаций. В него войдут представители правительства, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), министерства образования и других ведомств. Возглавит штаб министр культуры Украины Татьяна Бережная.

«Мне кажется, это такой должен быть штаб, где должны приниматься какие-то такие неотложные решения именно для решения проблем [связанных с языком]», — сказала она.

Ивановская также ранее заявила, что ее беспокоит «внеурочная двуязычность образования и латентное сопротивление в отдельных сегментах сферы обслуживания» на Украине, передавал «Интерфакс-Украина». Также она пожаловалась на нехватку финансирования для реализации мероприятий по развитию украинского языка.

В ноябре 2025 года заместитель руководителя секретариата языкового омбудсмена Украины Сергей Сиротенко заявил, что жители Киева стали чаще использовать русский язык в повседневном общении, а отношение к нему стало более спокойным. По его словам, украинизация в Киеве оказалась «ситуативной и непродолжительной», многие горожане вернулись к русскоязычному общению. Эта ситуация «вызывает озабоченность», резюмировал он.

В начале декабря того же года Верховная рада лишила русский язык защиты на Украине, как языка представителей национальных меньшинств. В документе подчеркивалось, что русский язык остается в стране «наиболее употребительным языком национальных меньшинств» и нет оснований считать его находящимся под угрозой.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине. Закон об исключительных правах украинского языка официальный представитель МИД Мария Захарова называла «принудительной украинизацией».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше