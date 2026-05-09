На Украине создадут координационный штаб по языковой политике

В ноябре 2025 года заместитель руководителя секретариата языкового омбудсмена Украины Сергей Сиротенко заявил, что жители Киева стали чаще использовать русский язык в повседневном общении, а отношение к нему стало более спокойным. По его словам, украинизация в Киеве оказалась «ситуативной и непродолжительной», многие горожане вернулись к русскоязычному общению. Эта ситуация «вызывает озабоченность», резюмировал он.