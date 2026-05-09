Песков объяснил, что мешает быстрым результатам в переговорах по Украине

США рассчитывают добиться быстрых результатов в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, однако этот процесс остается сложным и требует больше усилий. Об этом заявил «Звезде» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Америка хочет быстрых результатов, но они не всегда возможны, потому что очень сложные переговоры, очень много деталей. Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий», — сказал Песков.
Несколькими часами ранее Песков заявил, что США «спешат» в вопросе украинского урегулирования, однако достижение мирного соглашения остается сложным и длительным процессом.
Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о готовности Вашингтона продолжать выступать посредником в переговорах Москвы и Киева при условии достижения реального прогресса. Рубио заявил, что усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине «зашли в тупик».
«Мы пытались играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы все еще готовы играть эту роль, если она может быть результативной», — сказал он.
В апреле начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков говорил о заморозке переговорного трека между Россией, США и Украиной. В начале мая Politico сообщало, что урегулирование конфликта отошло для президента США Дональда Трампа и его администрации на второй план на фоне ситуации вокруг Ирана, хотя контакты с Москвой и Киевом сохраняются. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва открыта к переговорам, способным привести к «реальному результату».
