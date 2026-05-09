Лукашенко раскрыл, чему нужно научить молодежь Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске 9 Мая раскрыл, чему нужно научить молодежь страны. Подробности приводит БелТА.
По словам Александра Лукашенко, долг белорусов заключается в сохранении правды о войне. Он уточнил: рассказывать необходимо все, и даже то, что порой тяжело произносить.
— Мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений, — намерений, — заявил президент Беларуси, заметив: это необходимо для мирного будущего.
Также глава государства назвал День Победы днем национальной гордости белорусов.
Тем временем Лукашенко отреагировал на сложную обстановку в мире: «Все хотят жить. И американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы».
