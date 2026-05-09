Мадьяр заявил о первой инициативе после инаугурации

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в первом выступлении в парламенте после вступления в должность пообещал создать Национальное управление по возврату и защите активов для расследования коррупции и злоупотреблений с государственным имуществом. Его цитирует Budapest Business Journal (BBJ).
По его словам, новый орган займется выявлением незаконного обогащения, мошенничества с бюджетными средствами и сокрытия активов. Мадьяр подчеркнул, что структура будет независимой и подотчетной парламенту.
Премьер также извинился перед жертвами насилия в государственных детских учреждениях и пообещал «восстановить доверие к государству» после многолетнего правления партии ФИДЕС.
Кроме того, Мадьяр заявил, что Венгрия должна вернуть уважение в Европе и не отходить от своих союзов «в угоду иностранным интересам».
9 мая Мадьяра избрали премьером Венгрии на первом заседании нового парламента, возглавляемая им партия «Тиса» победила на парламентских выборах в апреле. Мадьяр назвал день «переломным моментом в истории».
Бывший премьер Виктор Орбан объяснил поражение на выборах замедлением роста экономики из-за конфликта на Украине и «негативной реакции со стороны Брюсселя». «Мы могли бы выиграть выборы, но этого не произошло. Рост стал виден только сейчас, в этом квартале», — сказал он.
