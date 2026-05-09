«Штаб для насущных проблем»: В Киеве придумали новый способ защищать «мову» от русского языка

Недавно украинский видеоблогер записал ролик для TikTok, который стремительно расходится по соцсети и провоцирует оживлённые дискуссии среди пользователей. Автор обратил внимание на то, что за последние несколько месяцев в общественных местах Киева русская речь стала звучать заметно чаще — в отличие от недавнего прошлого, когда подобное считалось большой редкостью. Своими наблюдениями он поделился с подписчиками, назвав происходящее настоящим возрождением русского языка на территории страны.