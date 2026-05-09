Лукашенко сказал, что останки советских воинов нужно вернуть на родину

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске 9 Мая сказал, что останки советских воинов нужно вернуть на родину. Подробности сообщает БелТА.
Глава республики заявил, что в Беларуси помнят и чтят освободителей родной земли — и так будет всегда. По словам президента, все цветы и венки возложены белорусами и в память о тех, кто остался лежать на чужбине, отдав жизнь за жизнь народов Европы.
— Их нужно вернуть домой, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко назвал День Победы днем национальной гордости белорусов. Также президент сделал заявление про противников и врагов Беларуси. И сообщил, чему именно нужно научить белорусскую молодежь.
А еще мы собрали, куда сходить 9 Мая 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы. И где смотреть салют в белорусской столице и областных городах.