Путин провел в Кремле встречу с делегацией Республики Сербской

Президент России Владимир Путин в субботу, 9 мая, провел переговоры с новым президентом Республики Сербской Синишей Караном, председателем Союза независимых социал-демократов Милорадом Додиком и председателем Народной скупщины Ненадом Стевандичем.

Их встреча прошла в зале ордена святой Екатерины в Кремле. В 2025 году делегация республики во главе с Додиком, который тогда занимал должность президента страны, также принимала участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Во время переговоров стороны обсудили актуальные аспекты постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, укрепление партнерства России с Республикой Сербской и ситуацию на Западных Балканах.

В составе российский делегации присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, руководитель Росстандарта Антон Шалаев и помощник президента России Юрий Ушаков, передаеn сайт Кремля.

В тот же день Владимир Путин провел торжественный прием для глав делегаций иностранных государств и почетных гостей. Он подчеркнул, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров, после чего поднял тост «за поколение победителей, за торжество правды».

