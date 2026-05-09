Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сторонники независимости Шотландии стали крупнейшей партией в парламенте страны

Шотландская национальная партия (ШНП) по итогам выборов получила 58 из 129 мест в парламенте Шотландии. ШНП не хватило семи мест до абсолютного большинства, однако партия стала крупнейшей в шотландском парламенте. Об этом сообщает The Independent.

Шотландская национальная партия (ШНП) по итогам выборов получила 58 из 129 мест в парламенте Шотландии. ШНП не хватило семи мест до абсолютного большинства, однако партия стала крупнейшей в шотландском парламенте. Об этом сообщает The Independent.

Распределение мест в парламенте Шотландии по итогам выборов выглядит так:

ШНП — 58 мест;

Лейбористская партия — 17 мест;

Reform UK — 17 мест;

Шотландская зеленая партия — 15 мест;

Консервативная партия — 12 мест.

Либерально-демократическая партия — 10 мест.

ШНП выступает за отделение Шотландии от Великобритании. Лидер партии и глава регионального правительства Шотландии Джон Суинни в апреле заявлял, что сразу после выборов предложит депутатам проголосовать по вопросу проведения нового референдума о независимости.