Сторонники независимости Шотландии стали крупнейшей партией в парламенте страны

Шотландская национальная партия (ШНП) по итогам выборов получила 58 из 129 мест в парламенте Шотландии. ШНП не хватило семи мест до абсолютного большинства, однако партия стала крупнейшей в шотландском парламенте. Об этом сообщает The Independent.