В Иране рассказали о состоянии Хаменеи после авиаудара в начале войны

По словам чиновника, во время атаки 28 февраля Хаменеи упал из-за взрывной волны. Он получил травмы колена и спины, а также небольшой порез за ухом.
«Травма спины зажила, а колено, как ожидается, скоро восстановится», — говорится в публикации. Хоссейни подчеркнул, что сейчас верховный лидер находится в полном здравии.
Иранский чиновник добавил, что нет никаких причин для беспокойства о здоровье Хаменеи. Он также заявил, что «враждебные силы пытаются получить записи или информацию о нем с целью организации покушения».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ему пришло послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Он заявил об этом на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Дипломат накануне посетил Санкт-Петербург. Российский президент передал аятолле Хаменеи пожелания здоровья и благополучия.
