Владимир Путин встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой

Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Абхазии Бадру Гунбу. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ряд совместных проектов. Также российский президент поблагодарил коллегу за визит в Москву на День Победы и участие в праздничных мероприятиях на Красной площади.
«Хочу поблагодарить вас за ваше участие в праздничных мероприятиях по случаю победы в Великой Отечественной войне. Для вас пребывание на мероприятиях подобного рода является абсолютно естественным», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны около 55 тыс. жителей Абхазии принимали участие в освобождении Советского Союза и Европы от гитлеровской чумы. 23 из них получили звание Героя СССР, были и удостоенные Ордена Славы.
Ранее KP.RU сообщил, что 9 мая Путин также провел встречу с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Был и ряд других встреч с зарубежными лидерами.