Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие сообщили о серьёзных проблемах с качеством мобилизованных, среди которых, по их словам, много людей с заболеваниями и зависимостями. Комбат отдельного стрелкового батальона Роман Ковалёв привёл пример, что из десяти человек трое ограниченно пригодны, двое имеют наркотическую зависимость, двое уходят в самоволку. Он описал случай, когда новобранец несколько раз попадал в госпиталь с проблемами лёгких, так и не добравшись до полигона. На пунктах приёма фиксируются случаи эпилепсии и наркотического опьянения у прибывающих, и часть таких людей всё равно оказывается в системе комплектования.