Гаглоев: РФ и Южная Осетия подпишут соглашение об интеграции

Россия и Южная Осетия подпишут договор об интеграции. Об этом журналистам заявил президент республики Алан Гаглоев.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин оценил подготовленное соглашение о глубокой интеграции двух стран.
«Я знаю, что вы работали над этим документом. Это совершенствование нашей договорно-правовой нормативной базы, и он даст возможность углублять и дальше наши взаимоотношения, прежде всего в торгово-экономической сфере и в решении социальных вопросов в интересах граждан Южной Осетии», — подчеркнул глава государства.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее президент России принял в Кремле главу Абхазии Бадру Гунбу. Лидеры стран обсудили двусторонние отношения и ряд совместных проектов. Российский лидер поблагодарил коллегу за визит в Москву на День Победы и участие в праздничных мероприятиях на Красной площади.