Гаглоев: РФ и Южная Осетия подпишут соглашение об интеграции

Договор даст возможность углублять и дальше взаимоотношения РФ и Южной Осетии, отметил Путин.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Южная Осетия подпишут договор об интеграции. Об этом журналистам заявил президент республики Алан Гаглоев.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин оценил подготовленное соглашение о глубокой интеграции двух стран.

«Я знаю, что вы работали над этим документом. Это совершенствование нашей договорно-правовой нормативной базы, и он даст возможность углублять и дальше наши взаимоотношения, прежде всего в торгово-экономической сфере и в решении социальных вопросов в интересах граждан Южной Осетии», — подчеркнул глава государства.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее президент России принял в Кремле главу Абхазии Бадру Гунбу. Лидеры стран обсудили двусторонние отношения и ряд совместных проектов. Российский лидер поблагодарил коллегу за визит в Москву на День Победы и участие в праздничных мероприятиях на Красной площади.

Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше