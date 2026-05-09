Президент Южной Осетии анонсировал подписание договора об интеграции с Россией

Южная Осетия, входившая в состав Грузинской ССР, в 1992 году объявила о независимости. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска вошли в регион и начали обстреливать столицу республики — Цхинвал. В ответ тогдашний президент России Дмитрий Медведев начал спецоперацию в регионе, конфликт длился пять дней. 26 августа Дмитрий Медведев признал независимость республики. В том же году Россия и Южная Осетия подписали договор о сотрудничестве и взаимной помощи.