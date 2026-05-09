Путин отметил особый вклад осетин в победу в Великой Отечественной войне

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Предыдущий раз политики встречались 10 мая прошлого года, и их беседа была приурочена к 80-летию Великой Победы; затем главы государств часто обменивались поздравлениями по разным поводам, включая День России и День Республики Южная Осетия. Кроме того, сегодня, в Южной Осетии прошёл автопробег колонны военной техники Министерства обороны республики и России, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Маршрут пролегал от Театральной площади Цхинвала до города Квайса, а старт колонне с главной площади столицы дал президент Южной Осетии Алан Гаглоев.