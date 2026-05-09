Путин высказался о режиме перемирия в зоне СВО

Министерство обороны России пока не докладывало о каких-либо провокациях киевского режима в ходе перемирия в День Победы 9 мая. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что после встреч по случаю 9 Мая он получит и доклад от российского военного ведомства об обстановке в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
5 мая российский лидер в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил перемирие 8 и 9 мая. В Минобороны РФ выразили надежду, что украинская сторона поддержит эту инициативу.