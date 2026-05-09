Путин: Россия предлагала обмен пленными еще до заявления Трампа

Президент России Владимир Путин опроверг утверждения президента США Дональда Трампа, заявлявшего, будто бы это он предложил/организовал обмен пленными между Москвой и Киевом. Во-первых — соответствующие предложения были в работе всегда, и направлялись до выступления американского лидера. Во-вторых — Украина пока ни к какому обмену не готова.
«Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало», — добавил Путин в ходе пресс-подхода после Дня Победы.
Российский лидер отметил, что украинская сторона заявила о неготовности к обмену пленными, и сейчас Москва просто ожидает каких-либо шагов со стороны Киева по этим вопросам.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин еще в 2025 году отметил огромную важность обменов пленными с Украиной. Это не только возвращение наших граждан, но и почва для диалога.