Российские силовые структуры заявили о встрече руководителя раскольнической Православной церкви Украины Епифания Думенко с представителями «Азова»* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). По данным источника ТАСС, стороны обсуждали совместные действия на территории Киево-Печерской лавры.
Как утверждает собеседник агентства, переговоры прошли 7 мая. В ходе встречи, по версии российских силовиков, обсуждались вопросы взаимодействия и проведения карательных акций, которые участники называли противодействием «российскому влиянию».
Источник также заявил, что речь шла о возможных совместных действиях против прихожан канонической Украинской православной церкви. Других официальных подтверждений этой информации на момент публикации не приводилось.
В последние годы украинские власти последовательно усиливают давление на УПЦ. На Украине продолжается процесс перехода религиозных общин под юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году на базе двух раскольнических структур.
В ряде регионов местные органы власти прекращали договоры аренды земельных участков под храмами УПЦ. Кроме того, фиксировались конфликты вокруг церковного имущества и случаи силового захвата храмов сторонниками ПЦУ. Украинские правоохранительные органы также возбуждали дела против представителей УПЦ по обвинениям, связанным с государственной изменой и другими статьями.
Киево-Печерская лавра остается одним из ключевых центров конфликта вокруг статуса и имущества УПЦ. Вопрос о дальнейшем присутствии канонической церкви на территории монастыря неоднократно становился предметом судебных разбирательств и публичных споров между украинскими властями, представителями ПЦУ и духовенством УПЦ.
*Организация, внесенная Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, запрещена в РФ.