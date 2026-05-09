Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силовики сообщили о встрече главы ПЦУ с бойцами «Азова»*

Российские силовые структуры заявили о встрече руководителя раскольнической Православной церкви Украины Епифания Думенко с представителями «Азова»* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

Российские силовые структуры заявили о встрече руководителя раскольнической Православной церкви Украины Епифания Думенко с представителями «Азова»* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). По данным источника ТАСС, стороны обсуждали совместные действия на территории Киево-Печерской лавры.

Как утверждает собеседник агентства, переговоры прошли 7 мая. В ходе встречи, по версии российских силовиков, обсуждались вопросы взаимодействия и проведения карательных акций, которые участники называли противодействием «российскому влиянию».

Источник также заявил, что речь шла о возможных совместных действиях против прихожан канонической Украинской православной церкви. Других официальных подтверждений этой информации на момент публикации не приводилось.

В последние годы украинские власти последовательно усиливают давление на УПЦ. На Украине продолжается процесс перехода религиозных общин под юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году на базе двух раскольнических структур.

В ряде регионов местные органы власти прекращали договоры аренды земельных участков под храмами УПЦ. Кроме того, фиксировались конфликты вокруг церковного имущества и случаи силового захвата храмов сторонниками ПЦУ. Украинские правоохранительные органы также возбуждали дела против представителей УПЦ по обвинениям, связанным с государственной изменой и другими статьями.

Киево-Печерская лавра остается одним из ключевых центров конфликта вокруг статуса и имущества УПЦ. Вопрос о дальнейшем присутствии канонической церкви на территории монастыря неоднократно становился предметом судебных разбирательств и публичных споров между украинскими властями, представителями ПЦУ и духовенством УПЦ.

Читайте также: Лукашенко заявил о необходимости возвращать останки бойцов СССР домой.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

*Организация, внесенная Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, запрещена в РФ.