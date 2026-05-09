Путин отметил мужество иностранных лидеров, приехавших в Москву на 9 Мая

Иностранные лидеры, которые приехали на празднование 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 9 мая в Москву, проявили определенное мужество. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
«Те, кто приехал, безусловно, проявили в известной степени мужество, личное, потому что ведь им стало известно об определенных договоренностях, в том числе и об инициированных президентом Трампом увеличении дней перемирия, об обменах и так далее», — сказал глава государства.
Он пояснил, что им стало известно о разрядке этой ситуации только после того, как они приехали в Москву. Это заслуживает особого уважения, подчеркнул российский лидер.
Как писал сайт KP.RU, 9 мая Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо. Политик прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Стороны обсудили сотрудничество и обменялись мнениями по международным вопросам.