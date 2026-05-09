МИД Беларуси заявил, что Европа строит новый железный занавес. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета. Подробности приводит БелТА.
— Рецепт взаимопонимания простой — надо для начала отказаться от произвольного закрытия границ и искусственного сворачивания контактов между молодыми людьми, — отметил замглавы МИД.
По словам Игоря Секреты, политика санкций и ограничений является полной противоположностью тому, что нужно для общего будущего. Он заявил: пока Европа строит новый железный занавес, Беларусь идет по противоположному пути:
— Например, республика ввела безвизовый режим для граждан 38 европейских стран, включая Германию.
Заместитель главы МИД напомнил про возможность немцев посещать Беларусь без визы: на автомобиле, на автобусе, самолетом через третьи страны, так как прямое авиасообщение заблокировано из-за санкций Европейского союза.
— Со стороны Берлина и Брюсселя мы не видим никакой взаимности. Напротив: ЕС систематически усложняет въезд наших граждан. Кто сегодня подает в Минске документы на визу в Германию, попадает в бюрократический тупик, — отметил Секрета.
И добавил, что срок ожидания в посольстве сейчас превышает один год.
