МИД Беларуси заявил, что Европа строит новый железный занавес

МИД заявил, что Беларусь открывает границы для европейцев, а ЕС ужесточает ограничения.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси заявил, что Европа строит новый железный занавес. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета. Подробности приводит БелТА.

— Рецепт взаимопонимания простой — надо для начала отказаться от произвольного закрытия границ и искусственного сворачивания контактов между молодыми людьми, — отметил замглавы МИД.

По словам Игоря Секреты, политика санкций и ограничений является полной противоположностью тому, что нужно для общего будущего. Он заявил: пока Европа строит новый железный занавес, Беларусь идет по противоположному пути:

— Например, республика ввела безвизовый режим для граждан 38 европейских стран, включая Германию.

Заместитель главы МИД напомнил про возможность немцев посещать Беларусь без визы: на автомобиле, на автобусе, самолетом через третьи страны, так как прямое авиасообщение заблокировано из-за санкций Европейского союза.

— Со стороны Берлина и Брюсселя мы не видим никакой взаимности. Напротив: ЕС систематически усложняет въезд наших граждан. Кто сегодня подает в Минске документы на визу в Германию, попадает в бюрократический тупик, — отметил Секрета.

И добавил, что срок ожидания в посольстве сейчас превышает один год.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко определил даты «Славянского базара в Витебске» и правила безвиза в Беларусь на время фестиваля.

Тем временем Лукашенко прокомментировал Парад Победы в Москве на Красной Площади 9 Мая: «Я переживал, думал, как получится».

А еще мы собрали, куда сходить 9 Мая 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы. И где смотреть салют в белорусской столице и областных городах.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
