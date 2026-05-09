Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Планы Армении вступить в ЕС требуют особого рассмотрения

Путин заявил, что Россию и Армению многое связывает исторически и экономически.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что желание руководства Армении вступить в Евросоюз требует особого рассмотрения со стороны Москвы. Нравится кому-то это или нет — наши страны объединяет колоссальное множество аспектов, от истории и экономики до родственных и культурных связей. Однако Россия всегда поддержит то, что будет на благо армянского народа.

«А вот что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу — это, конечно, требует особого рассмотрения», — заявил российский лидер журналистам по итогам 9 мая.

Путин добавил, что товарооборот РФ и Армении составляет 7 млрд долларов, что внушительно, учитывая общий ВВП республики в 29 млрд. Россия — главный экономический партнер Армении, и ей стоит быстрее определяться, добавил президент. Он предположил, что власти страны могли бы провести референдум и узнать, чего хотят граждане.

Ранее KP.RU сообщил, что премьер Армении Никол Пашинян не приехал на День Победы в Москву из-за, якобы, предвыборной кампании.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше