Президент России Владимир Путин заявил, что желание руководства Армении вступить в Евросоюз требует особого рассмотрения со стороны Москвы. Нравится кому-то это или нет — наши страны объединяет колоссальное множество аспектов, от истории и экономики до родственных и культурных связей. Однако Россия всегда поддержит то, что будет на благо армянского народа.