Путин: Планы Армении вступить в ЕС требуют особого рассмотрения

Президент России Владимир Путин заявил, что желание руководства Армении вступить в Евросоюз требует особого рассмотрения со стороны Москвы. Нравится кому-то это или нет — наши страны объединяет колоссальное множество аспектов, от истории и экономики до родственных и культурных связей. Однако Россия всегда поддержит то, что будет на благо армянского народа.
«А вот что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу — это, конечно, требует особого рассмотрения», — заявил российский лидер журналистам по итогам 9 мая.
Путин добавил, что товарооборот РФ и Армении составляет 7 млрд долларов, что внушительно, учитывая общий ВВП республики в 29 млрд. Россия — главный экономический партнер Армении, и ей стоит быстрее определяться, добавил президент. Он предположил, что власти страны могли бы провести референдум и узнать, чего хотят граждане.
Ранее KP.RU сообщил, что премьер Армении Никол Пашинян не приехал на День Победы в Москву из-за, якобы, предвыборной кампании.