Путин заявил, что от Украины не поступало предложений по обмену пленными

Украина не делала предложений по вопросам обмена военнопленными, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
«Никаких предложений [от Киева по обмену пленными] до сих пор к нам, к сожалению, не поступало», — сказал Путин.
Президент отметил, что предложение об обмене было передано Украине 5 мая, однако Киев заявил, что не готов к этому.
«Мы накануне тоже, за несколько дней — 5 мая — передали украинской стороне предложение об обмене… Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят», — сказал он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская и украинская стороны в течение дня 9 мая ведут активную работу по спискам военнопленных. По его словам, сначала необходимо «провести черновую работу».
Накануне, 8 мая, президент США Дональд Трамп обратился к России и Украине с просьбой провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» на фоне перемирия, объявленного в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.