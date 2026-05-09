Путин: Трамп в последнем телефонном разговоре очень достойно говорил о 9 Мая

Президент США Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре очень достойно говорил о 9 Мая. Об этом журналистам заявил российский лидер Владимир Путин.
Глава государства отметил, что рассказал Трампу о планах перемирия по случаю Дня Победы, и тот поддержал, однако от Киева реакции не последовало.
«Первое, что касается перемирия, в ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом, у нас возник разговор о девятом мае, и, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд, он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма», — сказал президент РФ.
Как писал сайт KP.RU, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США два дня вели переговоры по вопросу возможного перемирия на Украине в честь Дня Победы.
Напомним, 29 апреля Путин и Трамп провели беседу по телефону.