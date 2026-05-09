Путин: Планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения

— Это не наше дело, но в принципе вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного «развода», — сказал Путин.
Также он посчитал возможным обсуждение этих планов руководства Армении на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом глава государства подчеркнул, что Еревану стоит как можно скорее определиться по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, передает ТАСС.
21 апреля глава европейской дипломатической службы Кая Каллас сообщила, что Совет ЕС утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами, включая дезинформацию, и кибератаки, а также с целью помощи в отслеживании незаконных финансовых потоков.