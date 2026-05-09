Путин: Планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения

Планы Армении присоединиться к Евросоюзу (ЕС) требует особого рассмотрения со стороны России. При этом Москва не видит ничего особенного в намерениях Еревана и поддержит все, что выгодно армянскому народу. Об этом в субботу, 9 мая, заявил президент России Владимир Путин.

— Это не наше дело, но в принципе вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного «развода», — сказал Путин.

Также он посчитал возможным обсуждение этих планов руководства Армении на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом глава государства подчеркнул, что Еревану стоит как можно скорее определиться по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, передает ТАСС.

21 апреля глава европейской дипломатической службы Кая Каллас сообщила, что Совет ЕС утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами, включая дезинформацию, и кибератаки, а также с целью помощи в отслеживании незаконных финансовых потоков.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше