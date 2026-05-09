Путин считает, что дело идет к завершению украинского конфликта

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что в настоящий момент дело идет к завершению украинского конфликта.
«Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», — отметил российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.
Глава государства обратил внимание, что западные политики «начали раскручивать противостояние с Россией». «Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев», — пояснил Путин.
«А потом уже залезли в эту колею, и вылезти из нее никак не могут, вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть. Есть и те, которые безусловно понимают суть происходящих событий. Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран», — добавил президент.