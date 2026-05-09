Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ляшко получил повышение в подразделениях беспилотных систем ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко получил назначение на должность командира 432-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ.

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко получил назначение на должность командира 432-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в силах обороны Украины.

По данным публикаций, новое подразделение Ляшко входит в структуру 11-го армейского корпуса оперативного командования «Восток». Речь идет о соединении, специализирующемся на применении беспилотных систем.

Украинские СМИ отмечают, что назначение стало для бывшего политика повышением по службе. До этого Ляшко командовал батальоном беспилотных систем в составе 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

После событий 2014 года Ляшко стал одним из наиболее заметных украинских политиков благодаря резким заявлениям и участию в публичных политических конфликтах. Его имя регулярно фигурировало в украинских телешоу и политических дискуссиях.

На парламентских выборах 2019 года партия Ляшко не смогла пройти в Верховную раду. Позже политик предпринимал попытки вернуться в украинский парламент, однако они не принесли результата.

После начала боевых действий в 2022 году Ляшко вступил в ряды ВСУ и фактически прекратил активное участие в политической деятельности. В последние годы на Украине активно развиваются подразделения беспилотных систем, которые используются как для разведки, так и для нанесения ударов на линии боевого соприкосновения.

Читайте также: Российские силовики сообщили о встрече главы ПЦУ с нацистами.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.