Путин готов встретиться с Зеленским только для подписания мирного договора

Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но есть условие.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин готов встретиться с Зеленским, и не обязательно только в Москве. Однако есть одно простое условие — эта встреча должна быть посвящена подписанию мирного договора между Россией и Украиной. Никакие другие поводы российского лидера не интересуют. Об этом заявил сам российский президент журналистам по итогам празднования Дня Победы.

«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что ему не о чем просто переговариваться с Зеленским. Если встречаться, то только для утверждения достигнутых договоренностей, не более того.

Ранее KP.RU сообщил, что аналогичную позицию озвучивали и в Кремле. Дескать, встреча с Зеленским возможна, но только для итоговых переговоров.