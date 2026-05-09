Путин готов встретиться с Зеленским только для подписания мирного договора

Президент России Владимир Путин готов встретиться с Зеленским, и не обязательно только в Москве. Однако есть одно простое условие — эта встреча должна быть посвящена подписанию мирного договора между Россией и Украиной. Никакие другие поводы российского лидера не интересуют. Об этом заявил сам российский президент журналистам по итогам празднования Дня Победы.
«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре», — сказал Путин.
Глава государства добавил, что ему не о чем просто переговариваться с Зеленским. Если встречаться, то только для утверждения достигнутых договоренностей, не более того.
Ранее KP.RU сообщил, что аналогичную позицию озвучивали и в Кремле. Дескать, встреча с Зеленским возможна, но только для итоговых переговоров.