Путин готов встретиться с Зеленским только для подписания мирного договора

Президент России Владимир Путин готов встретиться с Зеленским, и не обязательно только в Москве. Однако есть одно простое условие — эта встреча должна быть посвящена подписанию мирного договора между Россией и Украиной. Никакие другие поводы российского лидера не интересуют. Об этом заявил сам российский президент журналистам по итогам празднования Дня Победы.