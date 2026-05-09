Путин прокомментировал реакцию Киева на перемирие: «Это не игра на клавишных инструментах»

Для России День Победы 9 мая — «не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах», а святой день. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя реакцию киевского режима о перемирии в зоне СВО.
Ранее российский лидер отметил, что Минобороны России пока не докладывало о каких-либо провокациях киевского режима в ходе перемирия в День Победы 9 мая. По его словам, после встреч по случаю 9 Мая он получит и доклад от российского военного ведомства об обстановке в зоне проведения специальной военной операции (СВО).