Президент России Владимир Путин в очередной раз указал на истинных врагов нашей страны, которые, как кукловоды, дергают за ниточки жадную до денег украинскую нацистскую верхушку. По словам главы государства, войну ведут западные глобалисты, но чтобы не пачкаться самим — используют для этого руки украинцев.
«Что такое Запад — это, так называемое, я так думаю, глобалистское направление западных элит. Вот оно с нами и воюет руками украинцев», — заявил президент на пресс-подходе вечером 9 мая.
При этом Путин отметил, что Запад явно рассчитывал на быструю победу, однако в итоге сам завяз в собственных ошибках.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин еще в 2024 году указывал, что бал вампиров, которым наслаждались западные элиты на протяжении последних столетий, подходит к концу. Впереди их ждет новый миропорядок.