В Кремле заявили, по новым переговорам с Киевом нет договоренностей

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу, а договоренностей о проведении следующего раунда пока нет. Об этом он сообщил журналистам, комментируя перспективы дальнейшего диалога.
По словам Ушакова, переговорный процесс может быть продолжен, однако конкретные сроки возобновления контактов в настоящее время не определены. Представитель Кремля отметил, что обсуждение новой встречи пока не ведется. «Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза, и о следующем раунде договоренностей не достигнуто», заявил он. Помощник президента также дал понять, что дальнейшее продвижение переговоров зависит от действий сторон, прежде всего Киева. Он подчеркнул, что украинская сторона осведомлена о шагах, которые, по мнению Москвы, необходимы для успешного продолжения переговорного процесса.
Каких-либо дополнительных деталей о содержании возможных условий или формате будущих консультаций Ушаков не привел. Информации о новой дате переговоров также не озвучивалось.
Тема возможного возобновления переговоров между Россией и Украиной регулярно обсуждается на фоне продолжающегося конфликта и дипломатических контактов с участием международных посредников. Российские официальные лица ранее неоднократно заявляли, что дальнейший ход консультаций зависит от позиции Киева и готовности к обсуждению выдвигаемых условий.
