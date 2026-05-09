В Кремле заявили, по новым переговорам с Киевом нет договоренностей

По словам Ушакова, переговорный процесс может быть продолжен, однако конкретные сроки возобновления контактов в настоящее время не определены. Представитель Кремля отметил, что обсуждение новой встречи пока не ведется. «Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза, и о следующем раунде договоренностей не достигнуто», заявил он. Помощник президента также дал понять, что дальнейшее продвижение переговоров зависит от действий сторон, прежде всего Киева. Он подчеркнул, что украинская сторона осведомлена о шагах, которые, по мнению Москвы, необходимы для успешного продолжения переговорного процесса.