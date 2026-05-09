«Особого послания не было»: Путин допустил личную встречу с Зеленским

Президент России Владимир Путин в субботу, 9 мая, рассказал, что вновь услышал от премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести личную встречу.

Президент отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от этого.

— Особого послания от Зеленского не было, я услышал еще раз, что Зеленский готов провести личную встречу, мы никогда не отказывались от этого, тот, кто хочет встретиться — пусть и приезжает в Москву, — уточнил глава государства.

Также он допустил личную встречу с лидером киевского режима и в другой стране, но только в том случае, когда стороны достигнут окончательных договоренностей на «длительную историческую перспективу». Российский лидер добавил, что эта встреча должна представлять собой «окончательную точку», а не переговоры с Киевом, передает ТАСС.

18 апреля на Антальском дипломатическом форуме министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным. Так он ответил на вопрос о серьезности слов украинского лидера провести встречу с Путиным в Турции при участии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
