«Особого послания не было»: Путин допустил личную встречу с Зеленским

Также он допустил личную встречу с лидером киевского режима и в другой стране, но только в том случае, когда стороны достигнут окончательных договоренностей на «длительную историческую перспективу». Российский лидер добавил, что эта встреча должна представлять собой «окончательную точку», а не переговоры с Киевом, передает ТАСС.