Путин: РФ готова видеть переговорщиком от ЕС любого, кто не наговорил гадостей

«Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин (Герхард) Шредер», — ответил глава государства на вопрос о предпочтительном визави в переговорах между Россией и Европой.
Как писал сайт KP.RU, 7 мая председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС готовится к возможным переговорам с Россией и президентом страны Владимиром Путиным на тему конфликта на Украине. По словам еврочиновника, у объединения якобы есть потенциал для диалога с Россией. Сейчас блок пытается определить наилучший способ организации работы по подготовке к потенциальным переговорам.
