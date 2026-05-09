Путин сообщил о направленной Украине ноте протеста со стороны МИДа

МИД России направил Уараине ноту протеста после угроз относительно празднования Дня Победы в Москве, сообщил российский президент Владимир Путин.
Президент напомнил, что сперва отреагировало Минобороны, предупредив, что «в случае попытки срыва праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести массивные ракетные удары по центру Киева».
«Мы этим не ограничивались. За этим последовала нота министерства иностранных дел — это уже документ, а не просто заявление. Но и этим мы не кончили. Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями», — сказал он.
