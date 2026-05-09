Путин: При попытках сорвать 9 Мая Россия нанесла бы массированный удар по Киеву

Россия подготовила массированный ответный удар по центру Киева. Такое решение вступило бы в силу при попытках сорвать мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

Источник: Life.ru

«В начале Министерство обороны выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева», — сказал Путин.

Путин также оценил инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии 9—11 мая. Российский лидер назвал это предложение оправданным. По его словам, шаг носит ярко выраженный гуманитарный характер.

«Возникла инициатива президента Соединённых Штатов господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмена военнопленными в эти два дня. Мы сразу согласились с этим. Тем более что это и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», — отметил Путин.

Напомним, этой ночью началось перемирие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Режим прекращения огня продлится до 10 мая. Перед этим в Минобороны РФ предупредили, что при попытках сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ нанесут удар по центру Киева. Владимир Зеленский намекнул на возможную атаку ВСУ. Киевский лидер призывал представителей иностранных государств не ехать в Москву 9 мая.

