Путин: От Украины не поступало предложений по обмену пленными

«Когда прозвучало предложение президента Соединённых Штатов Трампа, мы, конечно, это сразу поддержали. И рассчитываем на то, что в данном случае всё-таки украинская сторона отреагирует на предложение президента Соединённых Штатов», — сказал российский лидер.
При этом Путин подчеркнул, что Киев пока никак не ответил на американскую инициативу. Россия сохраняет готовность к обмену и ждёт реакции украинской стороны.
