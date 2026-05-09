Путин назвал предпочтительного переговорщика от Европы

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер является предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для диалога, заявил журналистам президент Владимир Путин.

«Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шрёдер», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия строила отношения с Европой на принципах взаимного уважения, но самой Европе этого показалось мало. Несмотря на это, Путин выразил уверенность, что в конечном итоге Россия восстановит отношения со многими западными странами.

«[Страны Европы] “играют на повышение”, но судя по тому, что сейчас было сказано, все-таки ищут уже контакта с нами. Понимают, что эта “игра на повышение” может дорого стоить», — добавил Путин.