Путин объяснил отсутствие техники на параде безопасностью и вниманием к СВО

Ранее сообщалось, что украинские средства массовой информации пристально следят за Парадом Победы в Москве, поскольку в самой Украине празднование этой даты запрещено. Публикации о параде отличаются язвительным тоном и сожалением о том, что ожидавшиеся провокации не оправдались. Сам парад прошёл в столице России с участием военнослужащих различных подразделений, включая участников специальной военной операции на Украине, а президент Владимир Путин выступил с речью, продлившейся более восьми минут.