МИД Беларуси заявил о готовности к возобновлению диалога с ЕС

МИД сказал, что Беларусь готова возобновить диалог с Евросоюзом.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси заявил о готовности к возобновлению диалога с ЕС. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета. Подробности приводит БелТА.

Замглавы МИД уточнил: опыт Второй мировой войны диктует необходимость сделать все для того, чтобы будущим поколениям не довелось пережить нового противостояния. Он уточнил, что белорусской стороне хотелось бы, чтобы немецкая дипломатия смогла сыграть консолидирующую, а не конфронтационную роль в восстановлении отношений.

— Беларусь открыта для возобновления взаимоуважительного диалога с Германией, который позволил бы нам приступить к развязыванию проблемных узлов не только в двусторонних отношениях, но и с Европейским союзом в целом, — подчеркнул Игорь Секрета.

Ранее МИД Беларуси заявил, что Европа строит новый железный занавес.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление про противников и врагов страны.

Кстати, мы собрали, куда сходить 9 Мая 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы. И где смотреть салют в белорусской столице и областных городах.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
